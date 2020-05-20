106 آلاف حالة.. العالم يشهد أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، اليوم الأربعاء، إن المنظمة سجلت أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بدء انتشار الوباء.





وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية سجلت أمس الثلاثاء 106 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا.





إلى ذلك أكد أدهانوم أن عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يكون فعالا في الوقاية من فيروس كورونا.





وجاء ذلك في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستماته عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن يتناوله شخصيا.





وأشار أدهانوم كذلك إلى أن قرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 73 المنعقدة أمس، أوضح خارجة طريق للأنشطة والإجراءات الحاسمة التي يجب اتخاذها للحفاظ على حجم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد 19" وتسريعها على المستويين الوطني والدولي، لضمان استجابة أكثر تماسكان وتنسيقا وعدلا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش من فيروس كورونا.