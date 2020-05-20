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اقتصاد

3 قروش ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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آية الجارحي

سعر الدولار اليوم الاربعاء 20-5-2020  سجل ارتفاعا مقابل الجنيه المصري ليسجل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بعد أن سجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء  15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع وفقا لمتوسط السعر لدي  البنك المركزي المصري مرتفعا بذلك نحو 3قروش.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري و بنك مصر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشين.

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وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع، مرتفعا 3 قروش.

 سعر الدولار في مصر اليوم 

وصل أعلي سعر للدولار في بنوك "قناة السويس  والبركة، التنمية الصناعية، ةالتحاري الدولي والكويتي الوطني، والمصرف العربي، عودة ، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" عند 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.

 

كما وصل سعر الدولار في بنكي الاستثمار  العربي ، مصرف أبو ظبي الاسلامي،" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك:" العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الاهلي الكويتي" 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع

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