3 قروش ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الاربعاء 20-5-2020 سجل ارتفاعا مقابل الجنيه المصري ليسجل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بعد أن سجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع وفقا لمتوسط السعر لدي البنك المركزي المصري مرتفعا بذلك نحو 3قروش.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري و بنك مصر 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشين.

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وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع، مرتفعا 3 قروش.

سعر الدولار في مصر اليوم

وصل أعلي سعر للدولار في بنوك "قناة السويس والبركة، التنمية الصناعية، ةالتحاري الدولي والكويتي الوطني، والمصرف العربي، عودة ، اتش اس بي سي، المصري الخليجي" عند 15.76 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنكي الاستثمار العربي ، مصرف أبو ظبي الاسلامي،" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك:" العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الاهلي الكويتي" 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع