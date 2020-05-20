انخفاض مستمر.. 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 363 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35704.





وتوقع عالم بريطاني أن يصل العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الصفر في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





يأتي ذلك فيما يشهد عدد الوفيات بفيروس كورونا انخفاضًا متواصلًا للأسبوع الثالث على التوالي في إنجلترا وويلز، ما أحيا الآمال بأن تكون البلاد قد تجاوزت ذروة الوباء.





ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز الطب المبرهن بجامعة أوكسفورد كارل هينيجان قوله "أعتقد أننا بحلول نهاية يونيو سنطالع البيانات ونجد أنه ليس هناك وفيات جديدة بهذا المرض، إذا ما ظلت المعدلات الحالية باتجاهها إلى الانخفاض.





وسجلت بريطانيا أمس الثلاثاء 545 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 627 وفاة سُجلت الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35341.