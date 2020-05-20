AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض مستمر.. 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 363 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35704. 

وتوقع عالم بريطاني أن يصل العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الصفر في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك فيما يشهد عدد الوفيات بفيروس كورونا انخفاضًا متواصلًا للأسبوع الثالث على التوالي في إنجلترا وويلز، ما أحيا الآمال بأن تكون البلاد قد تجاوزت ذروة الوباء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز الطب المبرهن بجامعة أوكسفورد كارل هينيجان قوله "أعتقد أننا بحلول نهاية يونيو سنطالع البيانات ونجد أنه ليس هناك وفيات جديدة بهذا المرض، إذا ما ظلت المعدلات الحالية باتجاهها إلى الانخفاض.

وسجلت بريطانيا أمس الثلاثاء 545 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 627 وفاة سُجلت الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35341.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض ملحوظ في انجلترا.. بريطانيا تسجل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا

انجلترا تسجل انخفاضا حادا في حصيلة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

بريطانيا تسجل 639 وفاة جديدة بـ كورونا.. وصحيفة تكشف العدد الحقيقي للضحايا

بريطانيا: ارتفاع حصيلة الوفيات لـ 21 ألفا و678

المعدل يواصل الارتفاع.. بريطانيا تسجل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

متخطية إيطاليا.. بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات كورونا في أوروبا

ترشيحاتنا

مصير الدوري الممتاز.. انقسام في البرلمان بشأن عودة النشاط الرياضي

حفيد محمود ياسين فى حوار لـ صدى البلد: ياسر جلال صفعنى على وجهى.. وهذا رد فعل جدي على دوري.. واستعنت بالحرافيش من أجل التحضير للشخصية

الزمالك بعد رفض بيراميدز التفريط في نجم الفريق: مش عايزينه

دعاء ختم القرآن فى رمضان

دعاء ختم القرآن.. شروط وآداب تلاوته وفضل قراءته يومياً

بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأنه ..هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر

AdvertisementS

موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

حفيد محمود ياسين فى حوار لـ صدى البلد: ياسر جلال صفعنى على وجهى.. وهذا رد فعل جدي على دوري.. واستعنت بالحرافيش من أجل التحضير للشخصية

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

لأول مرة في مصر.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة شرج بأسيوط

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان برفقة إدوارد.. راندا البحيري تتألق بملابس الخيل

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة مبهجة ومحتشمة.. شاهد أحدث إطلالة للفنانة إنتصار