AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشهر المقبل.. خبير يتوقع وصول الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى صفر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:47 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
توقع عالم بريطاني أن يصل العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الصفر في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك فيما يشهد عدد الوفيات بفيروس كورونا انخفاضًا متواصلًا للأسبوع الثالث على التوالي في إنجلترا وويلز، ما أحيا الآمال بأن تكون البلاد قد تجاوزت ذروة الوباء.


ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز الطب المبرهن بجامعة أوكسفورد كارل هينيجان قوله "أعتقد أننا بحلول نهاية يونيو سنطالع البيانات ونجد أنه ليس هناك وفيات جديدة بهذا المرض، إذا ما ظلت المعدلات الحالية باتجاهها إلى الانخفاض.

وسجلت بريطانيا أمس الثلاثاء 545 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 627 وفاة سُجلت الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35341.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن عدد وفيات دور رعاية المسنين قد تجاوز العشرة آلاف متوف، بينما تجاوز إجمالي عدد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد 44 ألفا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرقام رسمية.. قتلى كورونا في بريطانيا أعلى بنسبة 40٪ مما تم الإبلاغ عنه

بريطانيا: ارتفاع حصيلة الوفيات لـ 21 ألفا و678

586 وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا.. وقرار جديد بشأن الضحايا خارج المستشفيات

وفيات كورونا في بريطانيا.. الرقم يتجاوز 44 ألفًا

قفزة حادة في عدد وفيات كورونا بـ بريطانيا

ترشيحاتنا

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

فى ذكرى رحيل ميمى شكيب.. اتهمت فى قضية آداب ورحيلها لغز محير

4 أخطاء تصيبك بفيروس كورونا.. اعرف أسرع طريقة لتقوية المناعة

طريقة عمل مشروب الما ورد لترطيب الجسم فى الحر.. فيديو

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان الرئة

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكاميرونى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

مهمة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل وفاة مصابي كورونا بـ 10 أيام

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور

فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان

بدون تهنئة من العائلة المالكة.. هكذا احتفل الأمير هاري وميجان بعيد زواجهما الثاني