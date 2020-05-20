بعد تعديل مدة الحجر الصحي.. سؤال برلماني عن إجراءات رعاية العالقين

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الاجراءات المتبعة لمتابعة ورعاية العائدين من الخارج بعد قرار تعديل مدة الحجر الصحي لهم إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما.





وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن وزارة الصحة اخطرت إدارات الحجر الصحي بالمطارات بقرار جديد يفيد بتعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة.





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وتابعت: إذا جاءت النتيجة سلبية للحالة يقوم باستكمال مدة الـ14 يوم بمنزله، وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.





وأكدت أن هذا القرار يتطلب من وزارة الصحة متابعة من تم عزلهم في المنازل ورعايتهم بشكل منتظم، لا سيما وأنهم معرضون لاحتمالية ظهور أعراض الفيروس في الأسبوع الثاني من فترة الحجر، أو حدوث انتكاسات بينهم، ومن ثم فعدم المتابعة المستمرة ستؤدي إلى انتقال العدوى بين أفراد الأسرة.





وأشارت إلى أن وزارة الصحة ملزمة برعاية المصابين في حجرهم المنزلي، لا سيما مع توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع العائدين من الخارج وسهولة تتبعهم والإشراف الكامل على حالتهم الصحية من خلال كروت المراقبة الصحية.



