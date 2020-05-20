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رياضة

وزير الرياضة يشارك فى اجتماع اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضى.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
إنضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنعقد حاليا بمقر اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ويحضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم خلال الإجتماع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والطبية والوقائية المتبعة خلال الإجتماع.

ويناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم العديد من الملفات :


1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.


٢- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.

٣- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي

٤- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطله

٥ - النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

٦- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على
اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.


٧- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وزير الرياضة يشارك فى اجتماع اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضى.. صور
وزير الرياضة يشارك فى اجتماع اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضى.. صور
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