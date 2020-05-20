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برلمان

لدعم مصابي فيروس كورونا.. مقترح برلماني لتوفير أطباء نفسيين بمستشفيات العزل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:21 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بضرورة توفير أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين داخل مستشفيات العزل لدعم مصابي كورونا.

وأوضحت "متى"، أن الحالة النفسية هي نصف العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".، حيث أثبتت دراسات عدة أن التوتر والقلق عاملان أساسيان في ضعف المناعة ما يجعل جسم الانسان أكثر عرضة للأمراض، على عكس الحالة النفسية الإيجابية التي تعد نصف العلاج إذا لم تكن غالبيته.


واضافت: لابد من توافر طبيب نفسي وإخصائي اجتماعي يوميا داخل مستشفيات الحجر الصحي لعلاج المصابين من كوفيد-19، موضحة أن مهمتهم الحديث مع المرضى وطمأنتهم، وعلاج المشكلات النفسية التي تواجههم، مثل الأرق والاكتئاب والوسواس القهري، وغير من من الأمراض التي تدفع للتفكير في الانتحار.

وأشارت إلى أن الدعم النفسي جزء مهم من الرحلة العلاجية لمصابي كورونا، فالعامل النفسي هو السلاح لمواجهة كل الأمراض، فقد يزيد مناعة الجسم أو يضعفها، وفي حالة التمتع بحالة نفسية جيدة تكون بقية أجهزة الجسم جميعها تعمل بكفاءة، ويتم التعامل مع المرضى في أحسن صورة.
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