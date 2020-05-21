فيديو جراف.. علاقة مفاجأة بين دور البرد الشديد وكورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، تسارعت الدول في عمل الكثير من الأبحاث للوصول إلى لقاح لمكافحة الفيروس الوبائي، حيث تأرجحت آمال المواطنين في جميع دول العالم ما بين الخلاص من الوباء وبين اليأس في استمراره مدى الحياة.









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كشف بحث علمي جديد في إطار مستجدات فيروس كورونا التاجي، أن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بـ COVID-19 يمكن أن يكون لديهم بالفعل شكل من أشكال الحصانة ضده، إذا كانوا قد قاوموا نزلات البرد والإنفلونزا الشديدة.









ويعتبر هذا البحث من بين إحدى النتائج التي منحت الكثيرين الأمل من جديد في الخلاص من هذا الوبا،ء ونستعرض المزيد من التفاصيل عنه من خلال الفيديو جراف التالي.