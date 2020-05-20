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ديني

ليلة عظيمة الشرف.. أمين الفتوى يوضح فضل ليلة القدر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:19 م
ليلة عظيمة الشرف..
ليلة عظيمة الشرف.. أمين يوضح فضل ليلة القدر
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محمود ضاحي
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الملائكة تتنزل في ليلة القدر، مشيرا إلى أن ليلة القدر ليلة عظيمة الشرف، ولا يجب تفويتها، والصالحين حرصوا عليها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز" أن ليلة القدر ليلة مباركة تنزل فيها القرآن الكريم وبدأ الوحي على الرسول، صلى الله عليه وسلم، مطالبا بالإكثار من الدعاء بالعافية السعادة، والإكثار من دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

وأكمل: من يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسبًا غفر له ما تقدم من ذنبه، لافتًا إلى أن ليلة القدر يضاعف فيها الأجر، ويستجيب فيها الله دعاء الداعين إذا كان إيمانًا واحتسابًا.

سبب تسمية القدر بهذا الاسم اختلف العُلماء في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، وبيان آرائهم فيما يأتي: القَدْر من العظمة؛ فهي ليلة عظيمة القَدْر من الضيق؛ فهي ليلة تُصبح فيها الأرض ضيّقة؛ لكثرة ما فيها من الملائكة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ الملائِكةَ تلْكَ الليلةَ في الأرْضِ أكثَرُ من عدَدِ الحَصَى).

القَدْر ليلةٌ نزل فيها الكتاب صاحب القَدْر، مع ملك ذي قَدْر، قال -تعالى-: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ القَدْر ليلة عظيمة من حيث الشرف والقدر؛ لأنّ الله -تعالى- أنزل فيها القُرآن، لقوله -تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، القَدْر والشرف الذي يكون للعامل فيها؛ فالطائع والعابد في هذه الليلة يصبح ذا قَدْر وشرف القَدْر في العبادة؛ أي أنّ العبادة فيها لها قَدْر عظيم.
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