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رياضة

أخبار الزمالك | حقيقة رحيل طارق حامد.. تحصين بن شرقي من العودة للعب بالدوري المصري

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:02 م
اخبار الزمالك
اخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء 20-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:


نفى مسؤولو نادي الزمالك ما اثير في الآونة الأخيرة حول تلقي النادي لعروض احتراف خليجية لطارق حامد في الفترة الحالية.




قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن انتقاله للنادي الأهلي كان على سبيل "العند" مع إدارة الزمالك.




كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي يدرس وضع بند في عقد احتراف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم حال احترافه يضمن عدم عودته للعب بالدورى المصري إلا للزمالك.




كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استبعاد مسؤولي النادي فكرة رحيل إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن اللاعب مفيد للفريق ويجيد اللعب في أكثر من مركز.



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خروج البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من حسابات مسئولي النادي الأبيض بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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