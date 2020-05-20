الزمالك: النادي لم يتلق عروضا للتخلي عن طارق حامد

نفى مسؤولو نادي الزمالك ما اثير في الآونة الأخيرة حول تلقي النادي لعروض احتراف خليجية لطارق حامد في الفترة الحالية.
وشدد مسؤولو القلعة البيضاء على أن النادي لم يتلق عروضا للاعب خلال الفترة الحاليه.
وأكد مجلس إدارة القلعة البيضاء أن طارق حامد من العناصر الأساسية للفريق وتم تمديد عقده في الفترة الماضية ولن يتم السماح برحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.
يذكر أن الزمالك سبق ورفض احتراف طارق حامد في اتحاد جدة وقام النادي بتمديد عقد اللاعب وتعديله ماديا للحفاظ عليه في صفوف القلعة البيضاء.
ويحرص طارق حامد على التدريب بشكل منفرد للحفاظ على لياقته البدنية خلال توقف النشاط، وفقًا لبرنامج تدريبي موضوع للاعبي الزمالك من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.