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مرأة

أمام المرآة.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

الخميس 21/مايو/2020 - 02:46 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة على حسابها الرسمي بـ "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة في جلسة تصوير، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم الشديد بها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي مرتدية فستانا باللون الكشميري يتناسب مع لون بشرتها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، حيث قامت بقصه "كاريه"، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريم اوزرلي إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع الآي شادو باللون الكشميري مع الآي لاينر، فيما اختارت نفس اللون كأحمر  شفاه.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في ارتداء الإكسسوارات، بل اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية لافتة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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