أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا، موضحًا أن العشرات يقفون أمام المحلات بدون كمامة.

وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية ليست مسؤولة بالوقوف أمام البنوك و أمام المحلات لمطالبة المواطنين بارتداء الكمامة.



ولفت أحمد موسى إلى أن الأعداد سترتفع فى الفترة المقبلة وذلك بسبب عدم التزام المواطنين، مشيرًا إلى أن الرقم وصل اليوم لـ 745 وغدا من الممكن ان يصل لأكثر من ذلك.



وأوضح أحمد موسى، أن العدد من الممكن أن يصل لـ 1000 إصابة فى اليوم، مؤكد أن الجميع عليه ارتداء الكمامة و الابتعاد عن التزاحم.

وأشار أحمد موسى إلى أن المواطنين يقفون إمام المحلات بدون كمامة مطالبًا أصحاب المحلات بعدم السماح لهم بالوقوف بدون كمامة.