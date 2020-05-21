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أحمد موسي: الزحام أمام البنوك والمحلات سيتسبب فى مشكلات صحية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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البهى عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن التجمعات والزحام أمام البنك الأهلى بالجيزة سيتسببان فى مشكلات كثيرة.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن موقع صدى البلد نشر فيديو يوضح الزحام أمام البنك الأهلى.


ولفت أحمد موسى إلى أن السبب فى زيادة الأعداد هو تجمع المواطنين لشراء مستلزمات العيد من كعك.


وأوضح أحمد موسى، أن المواطنين المتواجدين فى الفيديو معظمهم لا يرتدون كمامات، وأكد أنه ليس ضد شراء الكعك ولكن على الجميع ارتداء الكمامة.


وأشار أحمد موسى إلى أن الطوابير أمام محلات الحلويات الشهيرة فى القاهرة والجيزة ستتسبب فى انتشار كورونا.

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