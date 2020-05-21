AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دعاء عريبي تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 12:07 ص
دعاء عريبي مساعد
دعاء عريبي مساعد رئيس حزب المؤتمر
Advertisements
هنأت دعاء عريبي، مساعد رئيس حزب "المؤتمر" لشئون المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك.

وقالت "عريبي" «اسأل الله أن يجعل أيام عيد الفطر؛ أيام يمن وأمن وأمان وبركة واستقرار على مصرنا الغالية»، مضيفة «ندعو الله أن يرفع البلاد على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».

وأضافت «أتمنى من الله بأن تظل مصر مصدر للأمن والأمان، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا بموفور الصحة والسعادة».

وأعربت عن ثقتها التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى على مواجهة التحديات والمخاطر والمشكلات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الشعب العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتابعت «أن العيد هذا العام يأتي في ظل جائحة كورونا وأنها على يقين من أننا سنعبرها بالالتزام»؛ داعية من الله أن يزيل هذه الغمة وينجي مصر والعالم أجمع منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بـ ليلة النصف من شعبان

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان

دعاء عريبي تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

مكرم محمد أحمد يهنئ السيسي بعيد الفطر: أتمنى لكم كل التوفيق والتقدم

ترشيحاتنا

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

الجزيرة تفضح نفسها.. قصة المقال المحذوف من مدونتها الداعم للإرهابي هشام عشماوي

شبه كبير.. ابنة نجاح الموجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

سر استبعاد 9 حلقات من برنامج رامز مجنون رسمى

العراق يعتقل الخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة