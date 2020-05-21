دعاء عريبي تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الفطر

هنأت دعاء عريبي، مساعد رئيس حزب "المؤتمر" لشئون المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك.





وقالت "عريبي" «اسأل الله أن يجعل أيام عيد الفطر؛ أيام يمن وأمن وأمان وبركة واستقرار على مصرنا الغالية»، مضيفة «ندعو الله أن يرفع البلاد على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».





وأضافت «أتمنى من الله بأن تظل مصر مصدر للأمن والأمان، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا بموفور الصحة والسعادة».





وأعربت عن ثقتها التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى على مواجهة التحديات والمخاطر والمشكلات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الشعب العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.





وتابعت «أن العيد هذا العام يأتي في ظل جائحة كورونا وأنها على يقين من أننا سنعبرها بالالتزام»؛ داعية من الله أن يزيل هذه الغمة وينجي مصر والعالم أجمع منها.