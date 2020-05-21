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كرم جبر: سيناء مقبرة للإرهابيين ولمن يحاول المساس بأرضها

الخميس 21/مايو/2020 - 06:17 ص
كرم جبر
كرم جبر
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عادل نصار

شن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هجوما حادا على النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه نظام لا يريد الخير لمصر ولأي أحد.


وأضاف "جبر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، أن تركيا دولة معادية للأمن القومي المصري، ومصر دولة كبيرة بالقيم والمبادئ، متابعا أن الدولة لا تقبل أن يتدخل أحد في شئونها، ولا تتدخل في شئون أي دولة أخرى.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن مصر تمتلك قواعد عسكرية قادرة على حماية الأمن القومي، مؤكدا أن سيناء مقبرة للإرهابيين ولمن يحاول المساس بأرضها.

 

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