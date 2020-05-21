أحمد موسى يطالب بعرض المشهد الحقيقي للحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي غرفة الإعدام في «الاختيار»

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن قناة الجزيرة القطرية نشرت مقالا تدافع فيه عن الإرهابى هشام عشماوي.





مسلسل الاختيار يتسبب في أزمة حقيقية لقناة الجزيرة والعناصر الإرهابية؛ لأنه يوضح الفرق بين أبطال مصر من القوات المسلحة والخونة وعناصر الإخوان الإرهابية. وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنالإرهابية؛لأنه





وتابع أحمد موسى "مسلسل الاختيار يتحدث عن أحداث حقيقية"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة دافعت عن الإرهابي هشام عشماوي ووصفوا الإرهابي بأنه مجاهد، ووصفوا الإرهابي رفاعي سرور بأنه مجاهد أيضًا.





وأكد أحمد موسى "قناة الجزيرة تفتح مجالا كي تحاول تبييض وجه الإرهابى هشام عشماوي على ما ارتكبه من جرائم".





وطالب الإعلامي أحمد موسى بعرض المشهد الحقيقي للحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى غرفة الإعدام في الحلقات المتبقية من مسلسل " الاختيار" .





وأعرب أحمد موسى عن أمنيته في " ألا ينتهي مسلسل الاختيار إلا ويرى العالم بأكمله الإرهابي هشام عشماوي وهو في الطريق إلى غرفة الإعدام كي يعلم كل الخونة والعناصر الإرهابية مصيره في النهاية".