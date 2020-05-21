السقا يتعرض لـ دوخة بعد «نفخ البلالين» ببرنامج إغلب السقا ..فيديو

حل الفنان شريف سلامة، ضيفا في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم " إغلب السقا ".





وفاز النجم أحمد السقا أثناء منافساته مع الفنان شريف سلامة، وعلى الرغم من ذلك، أعلن الفنان شريف سلامة، اقتراحه بالتبرع بالجائزة التى تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه إلى جمعية رسالة.





وشعر الفنان أحمد السقا "بالدوخة" وذلك بعد ممارسات لعبة "نفخ البلالين" التي فاز بها.