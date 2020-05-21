متتفرجوش على حلقة النهاردة.. رسالة مخرج الاختيار لأهالي الشهداء

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مخرج مسلسل الاختيار الذي تدور أحداث عن قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، طالب أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة التي ستذاع مساء اليوم الخميس من المسلسل.

ووجهت بسمة وهبة، حديثها إلى المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، قائلةً "عندك قلب تتفرج؟"، ليرد "غصب عني هتفرج، بس المشهد هيبقي صعب أوي عليا بس عايز اشوف".

وقال "بلط"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" المذاع عبر شاشة "أون إي"، اليوم الخميس، إن الشهيد أحمد منسي شخصية استثنائية، وكان يقرأ كثيرا وفي مجالات مختلفة، وكان يحارب بالفكر والعلم، متابعا أنه "كان بيدرس كيف يفكر العدو".

وأكد "لو شوفتيه هو ماشي في الشارع مستحيل تقول أن ده يبقي رجال صعقة"، موجها رسالة للمنسي، قائلا "أنت إنسان مش هتكرر في حياة أي حد".