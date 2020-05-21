نجاة نقيب شرطة من حادث سير وتدمير سيارته في دمياط

نجا النقيب عاصم همام الهمامي، معاون مركز شرطة دمياط ، وابن محافظة قنا ، بأعجوبة من حادث سير أمس الأربعاء أثناء عودته من منزله على الطريق العام.





وتعرضت سيارة نقيب الشرطة لتصادم واختلال بعجلة القيادة، أدت إلى انقلاب السيارة وتدميرها بالكامل، إلا أن العناية الإلهية أنقذت نقيب الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة ولكنه مصاب بكسور وكدمات.





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وانتشرت منذ مساء أمس على صفحات التواصل الاجتماعى صور للسيارة بعد انقلابها وتدميرها بالكامل ونجاة نقيب الشرطة وفرحة المواطنين ورواد الفيسبوك بنجاته نظرا لكونه من الشخصيات ذات العلاقات الطيبة والمحبوبة بين أبناء محافظة دمياط.





وكتب نقيب الشرطة بوست عبر صفحته يشكر ويحمد المولى تعالى على نجاته بأعجوبة من هذا الحادث وأنه بخير.

