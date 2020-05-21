مليار و200 مليون سنتيم حصيلة تقترب من خزائن الرجاء المغربي

كشفت تقارير الصحف المغربية، عن اقتراب حصول نادي الرجاء علي اكثر من مليار و200 مليون سنتيم كجوائز مالية بعد مشاركته في البطولات الافريقية والعربية.





وأكد موقع la 360 sport ان الرجاء ينتظر الحصول علي 400 الف دولار من الاتحاد الافريقي بعد الوصول الي دور نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بجانب الحصول علي 393 الف دولار من الاتحاد العربي بعد التأهل الى نصف نهائي البطولة .







