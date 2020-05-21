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رياضة

مليار و200 مليون سنتيم حصيلة تقترب من خزائن الرجاء المغربي

الخميس 21/مايو/2020 - 11:11 ص
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف المغربية، عن اقتراب حصول نادي الرجاء علي اكثر من مليار و200 مليون سنتيم كجوائز مالية بعد مشاركته في البطولات الافريقية والعربية.
وأكد موقع la 360 sport ان الرجاء ينتظر الحصول علي 400 الف دولار من الاتحاد الافريقي بعد الوصول الي دور نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بجانب الحصول علي 393 الف دولار من الاتحاد العربي بعد التأهل الى نصف نهائي البطولة .

وسيتم خصم مبلغ 107 الف دولار من قيمة جائزة فريق الرجاء المغربي كمجموع عقوبات فرضها الاتحاد العربي عليهم.

واضافت الصحيفة المغربية ان الرجاء ينتظر دعم جهة الدار البيضاء الكبري والمقدر بـ 150 مليون سنتيم وطالب النادي وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 250 مليون سنتيم وهي المنحة المخصصة للاندية لتأسيس شركاتها الرياضية.
 
وأشارت الصحيفة انه من المتوقع ان يتم فرض عقوبات اضافية علي نادي الرجاء المغربي من قبل الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي.
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