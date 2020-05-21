وزير التعليم العالى: ووهان لم يثبت علميا أنها النموذج الأمثل فى مكافحة كورونا

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.

يضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.









ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعددا من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنيين.









وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينها ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.









كما تضم المنطقة مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون من ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية يصل إلى ١١٠ آلاف و٨٥٤ مترا.









وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب؛ و١٣ موقعا مخصصا لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال وآخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة 2000 متر.







