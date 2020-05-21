الزمالك يرفع الحمل البدني للاعبين تحسبا لعودة الدوري





وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن خلال الساعات الماضية، عن السماح للأندية باستئناف تدريباتها، بداية من منتصف يونيو المقبل، بشكل جزئي.





وسيخوض لاعبو الزمالك تدريباتهم المنزلية على فترتين، لرفع اللياقتهم البدنية، بناء على طلب الفرنسي بارتيس كارتيرون.





يذكر أن اتحاد الكرة لم يصدر قرارا حتى الآن بشأن مصير مسابقة الدروي الممتاز، سواء بالاستئاف أو الإلغاء.





وتسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، بمعظم دول العالم.

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على رفع الحمل البدني للاعبين، عقب إجازة عيد الفطر المبارك تحسبا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.