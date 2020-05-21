الصعود والهبوط .. أمين صندوق الترسانة يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري

أكد صلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادى الترسانة وجمعية اللاعبين المحترفين أنه يؤيد إلغاء بطولة الدوري الممتاز فى النسخة الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.
قال صلاح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": نؤيد إلغاء الدورى الموسم الجاري وإلغاء الصعود والهبوط لتفادي إثارة المشاكل الخاصة بالأندية التي شهدها الموسم الحالي قبل قرار إيقاف النشاط الرياضى.
لفت إلى أنه يتعين على مسئولى اتحاد الكرة التفكير جديا فى الإعداد للموسم القادم والتجهيز له عبر تصور يخلو من الأزمات مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء المسابقات المحلية تصب فى المصلحة العامة للأندية.
يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية قال لـ "صدى البلد" إنه سيتم تطبيق النموذج الألماني الذي تم اتباعه فى تدريبات ومباريات الدوري الألماني (البوندسليجا)، من الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب.
وأضاف: "قبل خوض التدريبات للأندية بشكل عملى، سيتم إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز، تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان الاطمئنان على سلامة لاعبي البطولة المحلية".
وتابع: "التدريبات بشكل جزئي تعني الجرعات التدريبية، ستكون بالتدريج ومنقسمين على حسب كل لعبة، مش كل الألعاب زي بعض، خاصة الألعاب الجماعية وأن الفريق الأساس سيؤدي مرانه مع المدير الفني في وقت، والفريق الاحتياطي مع المساعد في وقت آخر".