تطهير 927 ألفاً و385 مبنى ومنشآت حكومية بالمنوفية لمواجهة كورونا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة.





وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





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حيث أشار محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تطهيره 927 ألفا و 385 مبنى ومنشاة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 20 مايو الجارى .





حيث تم تطهير 624 مستشفى و 4321 وحدة صحية و 76436 شارعا وكذا تطهير 4092 مرافق متنوعة ، وتطهير 30691 مبانى حكومية و811162 منشآت أخرى منازل .





هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى





، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشدًا المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا علي الصحة العامة .