استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

عند سفرك بالسيارة قد تتعرض في بعض الأحيان لحدوث مشكلة تسريب الماء من ردياتير السيارة ولا نجد ورشة صيانة ونتعرض وقتها لمشكله في المحرك، ولكن يوجد حل سريع وقوي ومجرب فيمكنك استخدام البن والفلفل الاسود لحل هذه المشكلة بشكل مؤقت الي ان تصل الي اقرب فني او ورشة لإصلاح هذا العطل.
خطوات استخدام البن والفلفل الاسود لمنع تسريب الردياتير :
1- احذر فتح غطاء الردياتير وهو ساخن يجب الحرص على عدم فتح غطاء الردياتير والسيارة ساخنة، فيجب ان ننتظر حتى تبرد حتى لا نتعرض للحروق.
2-قم بإحضار كمية من البن أو الفلفل الأسود ثم قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من أنه بارد، واحضر كمية البن أو الفلفل الأسود الخشن، على أن يكون بقدر 200 جرام مثلا.
3- ثم قم بوضع البن أو الفلفل داخل الردياتير ثم زوده بالماء، وأحكم إغلاقه.
خطوات استخدام البن والفلفل الاسود لمنع تسريب الردياتير :
1- احذر فتح غطاء الردياتير وهو ساخن يجب الحرص على عدم فتح غطاء الردياتير والسيارة ساخنة، فيجب ان ننتظر حتى تبرد حتى لا نتعرض للحروق.
2-قم بإحضار كمية من البن أو الفلفل الأسود ثم قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من أنه بارد، واحضر كمية البن أو الفلفل الأسود الخشن، على أن يكون بقدر 200 جرام مثلا.
3- ثم قم بوضع البن أو الفلفل داخل الردياتير ثم زوده بالماء، وأحكم إغلاقه.
4-قم بتشغيل المحرك ليتحرك الماء المضاف إليه البن أو الفلفل داخل الردياتير والمحرك ليصل إلى الثقوب ويسدها.
5- راقب التسريب ستجده امتنع ثم قد السيارة لأقرب فني لإصلاحها وراقب مؤشر الحرارة جيدا طول الطريق.