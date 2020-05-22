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بين الناس

أهالي منطقة الشادر بأسيوط يناشدون المسؤولين لرفع القمامة

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طالبت السيدة أسماء محمود، إحدى سكان منطقة الشادر بمحافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، سرعة رفع القمامة من الشوارع، خاصة مع انتشار الفيروسات، والاستمرار برفعها يوميا حتى لا تصبح أماكن تجميع ما تؤثر على المواطنين والأماكن السكنية ونقل الأمراض للسكان.

وتقول فى رسالتها إن القمامة موجودة بشكل مستمر وتحركات المحافظ مقتصرة على أماكن بعينها ونطالب بالتطهير والتعقيم بشكل مستمر. ووضع حلول مستمرة وسريعة للقمامة.
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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