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بين الناس

أهالي قرية عرب العطيات بأسيوط يستغيثون بسبب غلق مكتب البريد

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن رضوان عبدالرحمن، من أهالى قرية عرب العطيات البحرية مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غلق مكتب بريد القرية.

وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى قرية عرب العطيات البحرية مركز ـبنوب محافظة أسيوط من تعنت هيئة البريد وغلق مكتب بريد القرية دون إبداء أسباب.

وتابع: "تضطر للتوجه لمكاتب البريد فى قرى أخرى تبعد عنا مسافات كبيرة لإتمام طلباتنا ومنها قبض المعاش وبيننا مسنون وأرامل".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 

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