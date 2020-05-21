أنابيلا هلال تتفوق على أحمد السقا.. وتتبرع بـ 100 ألف جنيه لـ جمعية رسالة

حلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الليلة، ضيفة ومنافسا أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي "اغلب السقا" والمذاع عبر قناة "MBC مصر" .









تفوقت المذيعة اللبنانية في آخر لعبة "ذاكرة الألوان"، على النجم أحمد السقا، حيث تمكنت من إبهار الحاضرين بالاستديو وتوجت بالجائزة .









وتقدمت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال، بجائزة البرنامج المقدرة بـ 100 ألف جنيه لجمعية رسالة الخيرية.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.









ويذاع برنامج "اغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.