العدد فى تزايد.. تعليق تامر أمين على مصابي كورونا اليوم

قال الإعلامى تامر أمين، إن مصر تسجل اليوم أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن مصر وصلت لـ 15 ألف إصابة منذ ظهور الفيروس.





وأعرب تامر أمين عن حزنه الشديد بسبب ارتفاع أعداد المصابين اليوم بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن عدد المصابين اليوم وصل لـ 774 حالة ، وأكد أن العدد فى الزيادة و الجميع لا يستمع لتعليمات الحكومة.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عدد المصابين اليوم وهم 774 بنسبة كبيرة تسبب فى إصابة أعداد أخرى كثيرة.





وأشار إلى أن الشخص المصاب بـ فيروس كورونا يتسبب فى إصابة 5 أشخاص أخرين ولذلك نطالب الجميع بالجلوس فى البيت والالتزام بالتعليمات.





ولفت إلى أن عدد المصابين فى مصر سيصل لرقم كبير، والجميع يعلم أننا فى مرحلة السواد، والأيام المقبلة سيتم كشف أشياء كثيرة.





وأوضح تامر أمين أن الدكتور خالد عبد الغفار قال إن هناك أعدادا غير المعلن عن إصابتها موجودة ولم تذهب للمستشفي، مؤكدًا أن الأعداد التى يتم الاعلان عنها تكون الحالات التى وصلت لـ المستشفي.