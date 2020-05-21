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رياضة

بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

الخميس 21/مايو/2020 - 10:51 م
عبد المنعم شطة المدير
عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي
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ياسمين تيسير
اعلن عبد المنعم شطه عضو اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عن رفع قضيه ضد الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عقب تطاوله عليه اول امس و اتهامه له بالفساد والتواطؤ.

وأضاف شطه لـ صدى البلد أن خالد الغندور تطاول عليه و على مصطفي فهمي السكرتير السابق للكاف ووجه لهما اتهامات بالفساد والتواطؤدون اي مستند رسمي. 

وطالب شطه قناة الزمالك بضرورة محاسبة الغندور على تصريحاته و تطاوله على اشخاص شرفاء و الطعن في شرفهم، مشددا على ان ما قام به هو سب وقذف يحاسب عليه القانون.


وأردف شطة أنه من السهل عليه رد الاساءه بالاساءه ولكنه لن يسلك هذا الطريق و سيدافع عن نفسه بالقانون، وأن ما حدث يعد خطأ جسيم من قناة الزمالك 

وتابع أن عمله في الكاف كان في اللجنه الفنية وليس له اي علاقه بـ لجنه المسابقات، وطوال عمله في الكاف لم يتدخل مطلقا في أي قرعة.

واختتم انه لا يجوز لـ الغندور ان يتطاول عليه بهذا الشكل. 
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