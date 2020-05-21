محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

علق بيتر ميمي ، مخرج مسلسل الاختيار ، على أحداث الحلقة 28، من المسلسل، والتي رصدت ملحمة البرث، التي استشهد فيها ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، برصاص الغدر من المجموعات التكفيرية.





وعلق بيتر ميمي، في تغريدة له على تويتر، قائلًا: « لك ان تتخيل الواقع... محدش عرف يدخل الكمين»، ليؤكد على بسالة رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الأراضي المصرية.







