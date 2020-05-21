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فن

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

الخميس 21/مايو/2020 - 11:25 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
علق بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، على أحداث الحلقة 28، من المسلسل، والتي رصدت ملحمة البرث، التي استشهد فيها ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، برصاص الغدر من المجموعات التكفيرية. 

وعلق بيتر ميمي، في تغريدة له على تويتر، قائلًا: «لك ان تتخيل الواقع... محدش عرف يدخل الكمين»، ليؤكد على بسالة رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الأراضي المصرية. 



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 

تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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