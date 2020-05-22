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مفيد وآمن.. طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني في العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الفسيخ من الاكلات التي تقدم في عيد الفطر، ولا يتناولها المصريين فقط ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني، ويقدم هذا النوع من الفسيخ مع صلصلة الطحينية 

تحتاجين إلى:
-نصف كوب دقيق 
كيلو سمك فسيخ 
خمسة فصوص من الثوم 
فلفل أخضر حار.
 ليمون. 
 رشة كمون.
 طريقة التحضير:
  -اغسلي الفسيخ جيدًا ونظفيه . 
–انقعيه بالماء والليمون لمدة خمس دقائق. -حمي الزيت. -بعد تحمية الزيت إبدأي بقلي السمك.
في هذه الأثناء حضري الصلصة: 
-قطعي الفلفل والثوم واهرسيهما معًا مع القليل من الملح. 
-اخلطي الطحينية مع الماء والليمون جيدًا وأضيفي الفلفل والثوم. 
-ضعي المكونات داخل الخلاط الكهربائي ثم اسكبيه في وعاء.
 قدمي صلصة الطحينية إلى جانب السمك المقلي.
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