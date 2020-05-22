مفيد وآمن.. طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني في العيد

يعد الفسيخ من الاكلات التي تقدم في عيد الفطر، ولا يتناولها المصريين فقط ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني، ويقدم هذا النوع من الفسيخ مع صلصلة الطحينية
تحتاجين إلى:
-نصف كوب دقيق
كيلو سمك فسيخ
خمسة فصوص من الثوم
فلفل أخضر حار.
ليمون.
رشة كمون.
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طريقة التحضير:
-اغسلي الفسيخ جيدًا ونظفيه .
–انقعيه بالماء والليمون لمدة خمس دقائق. -حمي الزيت. -بعد تحمية الزيت إبدأي بقلي السمك.
في هذه الأثناء حضري الصلصة:
-قطعي الفلفل والثوم واهرسيهما معًا مع القليل من الملح.
-اخلطي الطحينية مع الماء والليمون جيدًا وأضيفي الفلفل والثوم.
-ضعي المكونات داخل الخلاط الكهربائي ثم اسكبيه في وعاء.
قدمي صلصة الطحينية إلى جانب السمك المقلي.