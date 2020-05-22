مفيد وآمن.. طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني في العيد

يعد الفسيخ من الاكلات التي تقدم في عيد الفطر، ولا يتناولها المصريين فقط ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الفسيخ الفلسطيني، ويقدم هذا النوع من الفسيخ مع صلصلة الطحينية





تحتاجين إلى:

-نصف كوب دقيق

كيلو سمك فسيخ

خمسة فصوص من الثوم

فلفل أخضر حار.

ليمون.

رشة كمون.

طريقة التحضير:

-اغسلي الفسيخ جيدًا ونظفيه .

–انقعيه بالماء والليمون لمدة خمس دقائق. -حمي الزيت. -بعد تحمية الزيت إبدأي بقلي السمك.

في هذه الأثناء حضري الصلصة:

-قطعي الفلفل والثوم واهرسيهما معًا مع القليل من الملح.

-اخلطي الطحينية مع الماء والليمون جيدًا وأضيفي الفلفل والثوم.

-ضعي المكونات داخل الخلاط الكهربائي ثم اسكبيه في وعاء.

قدمي صلصة الطحينية إلى جانب السمك المقلي.