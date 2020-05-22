السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.. تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الجمعة، تفاصيل وقف كافة أنواع التنسيق الأمني مع إسرائيل بموجب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا.





وقال مصدر أمني فلسطيني إن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل يشمل انسحاب القوى الأمنية الفلسطينية في ضواحي القدس والمناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية، كذلك وقف جميع اللقاءات بين الضباط والقادة العسكريين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك إلغاء الخط الساخن المعني بحالات الطوارئ.





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وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية "عدنان الضميري" إنه لن يتم إجراء أي نوع من الاتصال مع حكومة إسرائيل سواء مدنية أو أمنية أو حتى الشؤون المتعلقة بالبلديات والحكم المحلي.





وأشار "عدنان الضيمري" إلى أن إسرائيل هى من ألغت كل بنود اتفاقية أوسلو عام 1993 وذلك بعد مخططات الضم الجديدة التي تستهدف أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.





وتابع الضميري أن الإعلان الفلسطيني بوقف جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وامريكا يشمل وقف التنسيق مع الإدارة الأمريكية وكذلك وقف المنسق الأمريكي لتدريب قوى الأمن الفلسطينية ووقف المساعدات التي كانت تقدمها واشنطن لفلسطين.





وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماعا مؤخرًا مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوقف كل أشكال التواصل مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.



