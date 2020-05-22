AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياسر عزت: اتخضيت من دوري بالاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:04 ص
الفنان ياسر عزت
الفنان ياسر عزت
Advertisements
البهي عمرو

قال الفنان ياسر عزت، إن دوره فى مسلسل الاختيار كان من أصعب الأدوار معلقًا: "أنا نفسى اتخضيت من الدور وعملى شخصية سلمى المحاسنة".

وأضاف ياسر عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن دوره فى المسلسل كان محرض على قتل الشهيد أحمد المنيسي.

وأشار ياسر عزت، إن ممسل قام بأى دور فى مسلسل الاختيار يعتبر شرف كبير، مؤكدًا أن جميع الممثلين فى مصر كانوا يريدون الاشتراك.

وأوضح ياسر عزت، أن كل الشخصيات الموجودة فى المسلسل له أصل وجميعها حقيقية، وأغلبها لديه معلومات على الإنترنت.

ولفت ياسر عزت، إلى أنه ذاكر دوره فى مسلسل الاختيار و ظل يبحث عن معلومات عن سلمى المحاسنة، وظهر الدور بهذا الشكل الذى نال إعجاب الجميع.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد: فخورة بمشاركتى في هذه ملحمة الاختيار

بعد دخولها الترند.. معلومات لا تعرفها عن سهر الصايغ

أحمد زاهر لـ صدى البلد: الحياة مليئة بشخصية فتحي في البرنس.. وطلبت وضع اسمي في نهاية التتر.. ولمن يصف الأحداث بـ الأوفر اقرأوا صفحة الحوادث

أحمد زاهر في حوار لـ صدى البلد: شخصية فتحي أرهقتني نفسيا في البرنس.. ولم أساعد ابنتي في الفتوة

حوار.. أحمد زاهر: أعشق الأدوار الصعبة التي تستفز قدراتي التمثيلية.. ودوري في «البرنس» أرهقني للغاية

هاشتاج «الاختيار» يتصدر تويتر.. ومغردون:علشان كده مبنفرطش في بعض

ترشيحاتنا

الصين: حققنا نجاحات إستراتيجية في مواجهة كورونا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

الحكومة: لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من امتحانات الثانوية العامة

حكم غسل الأذن في نهار شهر رمضان.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

علماء يكتشفون سر مادة سوداء غامضة تغطي المومياوات الفرعونية

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل البسكويت بالقرفة

أول دليل علمي .. دراسة أمريكية: الإصابة بـ كورونا يقوي المناعة

ادعاء الموت.. أغرب حيلة للفرار من الشرطة بعد خرق قواعد الحظر.. تفاصيل