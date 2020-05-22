ياسر عزت: اتخضيت من دوري بالاختيار

قال الفنان ياسر عزت، إن دوره فى مسلسل الاختيار كان من أصعب الأدوار معلقًا: "أنا نفسى اتخضيت من الدور وعملى شخصية سلمى المحاسنة".

وأضاف ياسر عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن دوره فى المسلسل كان محرض على قتل الشهيد أحمد المنيسي.

وأشار ياسر عزت، إن ممسل قام بأى دور فى مسلسل الاختيار يعتبر شرف كبير، مؤكدًا أن جميع الممثلين فى مصر كانوا يريدون الاشتراك.

وأوضح ياسر عزت، أن كل الشخصيات الموجودة فى المسلسل له أصل وجميعها حقيقية، وأغلبها لديه معلومات على الإنترنت.

ولفت ياسر عزت، إلى أنه ذاكر دوره فى مسلسل الاختيار و ظل يبحث عن معلومات عن سلمى المحاسنة، وظهر الدور بهذا الشكل الذى نال إعجاب الجميع.







