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رياضة

وكيل أشرف حكيمي: اللاعب لم يتفاوض مع إنتر ميلان

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:29 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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محمد السعيد
كشف أليخاندرو كامانو وكيل المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، حقيقة مفاوضات إنتر ميلان، لضم موكله، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أليخاندرو كامانو في تصريحات أبرزتها صحيفة " موندو ديبوتيفو" الإسبانية:" ما يتردد عن دخول إنتر ميلان في مفاوضات لضم أشرف حكيمي غير صحيح، اللاعب سيعود إلى ريال مدريد عقب انتهاء إعارته مع دورتموند".


وكان أشرف حكيمي انتقل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018، قادما من ريال مدريد، لمدة موسيمن على سبيل الإعارة.

وشارك أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند في 26 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، صنع خلالهما 1 أهداف، وسجل 3 أخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أشرف حكيمي 54 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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