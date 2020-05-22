أكسفورد تعتزم تجربة لقاح كورونا على الأطفال والشباب وكبار السن

تعتزم جامعة أكسفورد البريطانية، بدء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، من المقرر أن يشارك في الدراسة الجديدة بالمرحلة الثانية أكثر من 10 آلاف من البالغين والأطفال، بينما ستقيم المرحلة الثالثة كيفية عمل اللقاح داخل عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.





وأعلن رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات البروفيسور أندرو بولارد، بشرى سارة، مؤكدا أن الدراسات "تسير بشكل جيد للغاية".





وأشار بولارد إلى أن تلك الدراسات الجديدة من شأنها تقييم مدى قدرة اللقاح على تحفيز الاستجابات المناعية لدى كبار السن، واختبار ما إذا كان يمكن أن يوفر الحماية في عموم السكان".





وبدأت جامعة أكسفورد، المرحلة الأولى من التجارب البشرية في أبريل الماضي عبر عدة مراكز تجريبية في جنوب إنجلترا".





ويعتبر لقاح أكسفورد لمواجهة كورونا، هو شراكة بين مجموعة أكسفورد للقاحات وشركة الأدوية أسترازينيكا.





وكانت شركة الأدوية AstraZeneca، أكدت قدرتها على تصنيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تطوره جامعة أكسفورد وشحنها في سبتمبر إذا نجحت التجارب السريرية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الشركة إنها وقعت أول اتفاقيات بشأن 400 مليون جرعة على الأقل من لقاح كورونا ، الذي لم يثبت فعاليته بعد، ولكنها تعمل على تطويره مع جامعة أكسفورد.



