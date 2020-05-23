جامعة عين شمس في أسبوع .. تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية .. وتلزم الأساتذة والعاملين بارتداء الكمامات ابتداء من 30 مايو

- رسميا .. جامعة عين شمس تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية
- جامعة عين شمس تلزم الأساتذة والعاملين بارتداء الكمامات ابتداء من 30 مايو
- جامعة عين شمس تستقبل عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج
بحث الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود ـ نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الخطط المبدئية التي أعدتها مختلف كليات الجامعة لآليات أداء امتحانات الفرق النهائية ، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب والذي عقد بحضور وكلاء الكليات لشئون القطاع والسادة أعضاء المجلس بتقنية الفيديوكونفرانس .
اقرأ أيضا :
جاء ذلك في إطار قرار أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء إجراءات الامتحانات لطلاب سنوات التخرج بداية من شهر يوليو المقبل .
اقرأ أيضا :
وتناول الاجتماع الجهود الاستباقية التي أقدم عليها قطاع شئون التعليم والطلاب قبل ثلاثة أشهر لإدارة أزمة جائحة كورونا والخطط المبدئية للكليات لأداء الامتحانات للفرق النهائية بالجامعة مع إيضاح النقاط التالية:
- تحديد سعة قاعات الامتحان الأساسية بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية الصـادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
- تحديد الآليات التنفيذية الواجبة الإتباع بالكليات التي تحتم على طلاب الفرق النهائية الحصول على امتحانات عملية / إكلينيكية / تكليفات مختلفة كمتطلب لائحي قبل الخضوع للامتحان النهائي، مع توفير احتياجات الكليات لاستكمال بعض الدروس الإكلينيكية والعملية قبل موعد بدء الامتحانات.
- تقسيم فترات الامتحان لعدة فترات باليوم على مدار الأسبوع حرصًا على عدم التزاحم.
- اعتماد الخطط التفصيلية لإجراءات الامتحانات من مجالس الكليات وإرسال الجداول في صورتها النهائية لإدارة الجامعة تمهيدًا لرفع مواعيد بداية ونهاية وإعلان نتائج الامتحانات لمجلس الجامعة ومن ثم رفعها لمعالى وزير التعليم العالى .
- التنسيق مع مكتب الاتصال العسكري بالجامعة وإفادته بموعد اعتماد النتائج حرصًا على الموقف التجنيدي للطلاب الذكور والذي يبلغ عددهم 18260 طالبا.
- تكليف إدارة تطوير التعليم متمثلة في أ.د .منى عبدالعال "و وحدة القياس والتقويم المركزية بالجامعة " بمراجعة الخطط التنفيذية للامتحانات لمختلف الكليات في شكلها النهائي للفرق النهائية للتأكد من تكافؤ النماذج المتعددة للاختبارات.
- حصر الطلاب ذوي الإعاقات وتوجيه الكليات بإعداد لجان خاصة وتذليل كافة الوسائل لهم.
- حصر الطلاب المغتربين من خارج القاهرة الكبرى والمقيدين بالفرق النهائية والذين يقيمون بالمدن الجامعية طلبة وطالبات وذلك تمهيدا لتخييرهم بين الإقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة بخلاف المدن الجامعية المستغلة كمقر عزل طبى لمصابي فيروس كورونا والمصريين العائدين من الخارج أو السماح للطلاب بالحضور من المحافظات المقيمين بهـا يوم الامتحان مع تحمل الجامعة لتكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .
- قبول أعذار الطلاب الوافدين المتواجدين خارج البلاد وغير قادرين على الخضوع للاختبارات النهائية.
- تأجيل الامتحانات بعذر طبي مقبول للطلاب المتواجدين بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أعراض مرضية ترتبط بمرض كورونا .
- أخيرا انتقل المجلس لمناقشة المقترحات المتعلقة بآليات الإعداد للعام الجامعي المرتقب2020/2021م المتعلقة بسير العملية التعليمية ضوء توسع قيام السـادة أعضـاء هيئة التدريس بإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل محاضرات مسجلة ورفعها على منصات تعليمية إلكترونية ، و تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطالب من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني LMS ، البريد الإلكتروني الأكاديمي ، الموقع الإلكتروني للكليات ، قنوات اليوتيوب الرسمية للكليات ، فصول جوجل التفاعلية ، وتطبيقات ميكروسوفت .
بالإضافة إلى تواصل إدارة الجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أفضل النظم لبناء بنوك أسئلة بالكليات المختلفة خلال العام الجامعي 2020-2021.
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرار بإلزام كافة السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى كلياتها ومعاهدها ووحداتها وإداراتها المختلفة بارتداء "الكمامة" وذلك اعتبارا من يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٠.
كما كلف رئيس جامعة عين شمس الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى لجامعة عين شمس أو أى من كلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة غير مرتديا الكمامة.
وعلى جانب آخر .. كانت قد استقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ عددهم حوالي ٥٤٠ فردا.
وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ا. ابراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.
وتتم استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقد قام الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية طالبات.
وأكد ا. د محمود المتيني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المبانى، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم.
كما أوضح أنه تم تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بكافة وسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.
علي أن يكون التسكين بالأدوار الأولى لكبار السن وبالأدوار العليا للذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما.
وأوضح ا. د عبد الفتاح سعود أنه قد تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات والتي تحتوي علي ٨٠٠ سرير لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا، كما تم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم جميع الخدمات بصورة مجانية الي جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم.
كما قام العاملون بالمدينة بتسليم هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.
استقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ عددهم حوالي ٥٤٠ فردا.
وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ا. ابراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.
وتتم استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقد قام الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية طالبات.
وأكد ا. د محمود المتيني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المبانى، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم.
كما أوضح أنه تم تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بكافة وسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.
علي أن يكون التسكين بالأدوار الأولى لكبار السن وبالأدوار العليا للذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما.
وأوضح ا. د عبد الفتاح سعود أنه قد تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات والتي تحتوي علي ٨٠٠ سرير لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا، كما تم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم جميع الخدمات بصورة مجانية الي جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم.
كما قام العاملون بالمدينة بتسليم هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.