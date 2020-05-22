في الساعات المتبقية من رمضان .. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ 3 أعمال

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه بعد ساعات وربما سُوَيْعات نُوَدِّع شهر رمضان، الذي نحتسبه ونستودعه عند الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن الأعمال بالخواتيم ، لذا ينبغي الاجتهاد فيما تبقى من الشهر.









وأوضح «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الأعمال بالخواتيم ، لذا ينبغي كذلك أن تحرصوا على أن لا تَخْرُجُوا من رمضان إلا مَغْفُورًا لكم، لا تخرجوا مِنْهُ إلا وقد أُعْتِقَتْ رِقَابكم، ولتكن هذه النسمات الروحانية زادا ومُعينا لنا على صدق الانتماء لديننا وأوطاننا، وبداية لعهد جديد.





وأضاف أن رمضان ضَيْفَنَا الكريم قد تهيأ للرحيل، مشيرًا إلى أنه ضيف عزيز، فهو شهر لا يُشْبِهُهُ شهر، مِن أشرف أوقات الدهر. شهر رمضان قد سَعِدَتْ بمقدمه قُلُوبُ الموحدين، وأفئدةُ العارفين، وها هي تحزن لفراقه، وتأسى لتقويض خيامه، وكنا منذ أيام قليلة نستطلع هلال شهر رمضان، ونستشرف محياه بقلب وَلْهان.





وتابع: وعند الله نحتسبه ونستودعه، وقد فاز فيه من فاز من أهل الصلاح، وخاب وخسر أهل الأهواء والجِمَاح، لذا ينبغي على المسلم تقوى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن مَنِ يتقي الله سبحانه وتعالى لم يَزْدَد مِنْهُ إلاَّ قُرْبَا، وتَزَكَّى بِصِيَامِهِ وأرْبَى، وسَمَا رُوحًا وقَلْبَا، فقال تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا».



