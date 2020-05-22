بزيادة تتراوح من 7 إلى 11 قرشا.. سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار صرف الدولار فى البنوك ارتفاعا مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع بقيمة تتراوح ما بين 7 إلى 11 قرشا مقابل مستهل تعاملات الأسبوع.
وننشر أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك اليوم الجمعة 22 مايو 2020 .
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استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع بارتفاع 11 قروش .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع بزيادة 10 قروش .
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وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.
وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.
وسجل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع بزيادة 11قروش.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وننشر أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك اليوم الجمعة 22 مايو 2020 .
اقرأ أيضا ...سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع بارتفاع 11 قروش .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع بزيادة 10 قروش .
اقرأ أيضا ..الدينار الكويتي يقفز 34 قرشا.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي
وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.
وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.
وسجل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع بزيادة 11قروش.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.
وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.