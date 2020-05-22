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اقتصاد

بزيادة تتراوح من 7 إلى 11 قرشا.. سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:06 م
اسعار الدولار فى
اسعار الدولار فى اسبوع
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علياء فوزى
سجلت أسعار صرف الدولار فى البنوك ارتفاعا مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع بقيمة تتراوح ما بين 7 إلى 11 قرشا مقابل مستهل تعاملات الأسبوع.

وننشر أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك اليوم الجمعة 22 مايو 2020 .

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استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا .

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع بارتفاع 11 قروش .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع بزيادة 10 قروش .

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وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.

وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشا.

وسجل الدولار فى بنوك (الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع بزيادة 11قروش.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.


وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
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