أسامة كمال: السيسي حمى مصر باحترافية في أزمة كورونا

قال المهندس أسامة كمال تعليقا على صورة خاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضها عليه الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس السيسي حمى مصر وهو وزير للدفاع، ومواقفه الشديدة الحازمة وقتها، وكيف أفشل العديد من المخططات ضد الدولة المصرية".





وأضاف أسامة كمال، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط احمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الرئيس السيسي حمى مؤسسة الشرطة عندما رفض أخذ دور الشرطة في تأمين البلاد وقت الأزمة وأصر أن تمارس عملها الطبيعي ويساعدها الجيش في ذلك، فضلا عن العديد من المواقف التي يذكرها له في هذا الوقت" .





وأشار الوزير الأسبق، إلى أن فيروس كورونا أتى في وقت كانت تواجه فيه مصر مشكلة كبيرة حدثت وهي مشكلة السيول، مؤكدا أنه منذ فترة طويلة لم يى ما فعلته الحكومة الحالية من اخذ إجراءات وقائية كبيرة جدًا في مواجهة السيول لتخفيف أثرها، مؤكدًا ان الرئيس السيسي حمى مصر باحترافية في أزمة كورونا".