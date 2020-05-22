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وزير البترول في عهد الإخوان يفضحهم: تلقيت قائمة بـ23 اسما لتعيينهم كقيادات

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:16 م
اسامة كمال
اسامة كمال
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن نظام الإخوان كان يخطط للسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدا أنهم لم يقدروا حجم مصر ولم يقدروا صعوبة الحكم سواء داخليا أو خارجيا. 

وأضاف كمال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "أتذكر حواري معك في صحيفة الدستور عام ٢٠١٣ وكان السبب في إقالتي من الوزارة في هذا التوقيت، ساعتها كان في خلافات في الرؤى، فمصر دولة كبيرة ونظام الحكم فيها مترسخ من زمان وشعبها ملوش كتالوج في التعامل مع الأزمات ومحدش بيجي على الشعب ويقدر عليه، كان اعتراف منهم أنهم فشلوا في إدارة الأزمات". 

وتابع كمال: "كان في هدف عند نظام الإسلام السياسي وهو السيطرة على مفاصل الدولة، أنا تلقيت لسته فيها ٢٣ اسم عشان أعينهم وكان لازم أسلم قصادهم ٢٣ شخصية قيادية في البترول من زمايلي عشان أبدلهم بقيادات الإخوان".

وأضاف كمال،: "قطاع البترول من القطاعات اللي بيتسلط عليها الضوء دايما، كل يوم في قيادات بتطلع معاش أو لم توفق في مكان معين لكن عندنا جرأة أن لو حطيت قيادة ولم تثبت جدارتها كنت بشيلها، ففي تقديري الإخوان لم يقدروا حجم مصر ولم يقدروا صعوبة الحكم سواء داخليا او خارجيا ودخلوا في مشاكل داخليا وخارجيا ولديهم عدم خبرة في تعاملهم مع أزماتهم".

وتابع: "قولتوا في حواري معك في الدستور أن نظام الإخوان كان بيختلق الأزمات وده صحيح، وفي مقال سابق لك في نصف شهر أغسطس ٢٠١٢ انتوا في الدستور الجريدة الوحيدة اللي عملتوا تصنيف للحكومة وقت حكم الإخوان وجيت عندي وقولت الانتماء السياسي لا يوجد ودي كانت شهادة جميلة لاني مليش توجه سياسي معين أنا انتمائي لمصر فقط".
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