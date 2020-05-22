وزير البترول في عهد الإخوان يفضحهم: تلقيت قائمة بـ23 اسما لتعيينهم كقيادات

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن نظام الإخوان كان يخطط للسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدا أنهم لم يقدروا حجم مصر ولم يقدروا صعوبة الحكم سواء داخليا أو خارجيا.





وأضاف كمال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "أتذكر حواري معك في صحيفة الدستور عام ٢٠١٣ وكان السبب في إقالتي من الوزارة في هذا التوقيت، ساعتها كان في خلافات في الرؤى، فمصر دولة كبيرة ونظام الحكم فيها مترسخ من زمان وشعبها ملوش كتالوج في التعامل مع الأزمات ومحدش بيجي على الشعب ويقدر عليه، كان اعتراف منهم أنهم فشلوا في إدارة الأزمات".



