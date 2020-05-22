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فن

أحمد الشامي بصحبة ياسمين صبري وأحمد جمال من فرصة تانية

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:59 م
احمد الشامىوياسمين
احمد الشامىوياسمين صبرى وأحمد مجدى
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد الشامى ، صورة له، من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهر احمد الشامى بصحبة النجمة ياسمين صبرى والفنان احمد الشامى، نالت إعجاب متابعيه.

ويشارك احمد الشامي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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