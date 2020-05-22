ضبط 160 كيلو لحوم غير صالحة في كفر الشيخ

قاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق و محلات الجزارة بقرية الزعفران ، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.





وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو لحوم بقري وجاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بالواقعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري.





وأكد رئيس مدينة الحامول، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق.



