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محافظات

ضبط 160 كيلو لحوم غير صالحة في كفر الشيخ

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:00 م
ضبط 160 كيلو لحوم
ضبط 160 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ
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محمود زيدان
قاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق و محلات الجزارة بقرية الزعفران، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو لحوم بقري وجاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بالواقعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري.

وأكد رئيس مدينة الحامول، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحال التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

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