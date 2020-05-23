رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول عيد الفطر

قدم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.









كما قدم أحمد غلاب التهنئة لرئيس مجلس الوزراء وقيادة الدولة والشعب المصرى بهذه المناسبة العزيزة.









وقال رئيس جامعة أسوان: "إننا نسأل المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات وأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا الغالية وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.





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كما هنأ الدكتور أحمد غلاب أسرة جامعة أسوان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى ذويهم باليمن والبركات دامت مصر بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار.







