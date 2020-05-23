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تعليم

رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 12:10 ص
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قدم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك. 


كما قدم أحمد غلاب التهنئة لرئيس مجلس الوزراء وقيادة الدولة والشعب المصرى بهذه المناسبة العزيزة.


وقال رئيس جامعة أسوان: "إننا نسأل المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبية قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات وأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا الغالية وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

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كما هنأ الدكتور أحمد غلاب أسرة جامعة أسوان بمناسبة حلول عيد  الفطر المبارك ، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى ذويهم باليمن والبركات دامت مصر بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار.


وفى نفس السياق، وجه رئيس الجامعة تحية إعتزاز وتقدير لكل العاملين بالمستشفيات الجامعية بأسوان ، قائلًا: نثمن دور الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة وهو ما يعرف بالجيش الأبيض لخدمة المرضى وما بتحملوه فى مواجهة فيروس كورونا وتقديرًا وعرفانًا وإحترامًا لدورهم الوطنى البارز فى هذا الشأن بجهودهم المتميزة والملموسة لتقديم الخدمة العلاجية بالجودة المطلوبة.
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