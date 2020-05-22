أخبار الحوادث.. رحلة الحايس مع الإرهابيين وخطة تحريره.. حكاية شهداء الواحات الـ16

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.





بعد عرضها في مسلسل الاختيار.. رحلة الحايس مع الإرهابيين لـ 100 كيلو وخطة تحريره والثأر لشهداء الواحات

عرض في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار معركة الواحات البحرية بين جماعة المرابطون وقوات الأمن والتي أسفرت عن استشهاد ١٦ ضابطا وفرد شرطة وإصابة ١٣ آخرين ومقتل ١٥ إرهابيا.





حكاية شهداء الواحات الـ16.. ضربة جوية استردت الحايس وقتلت زعيم التنظيم

ملحمة بطولية سجلها ابطال الشرطة المصرية كعادتهم لحفظ امن مصر وشعبها ، حينما اعدو لمأمورية كبيرة لضبط مجموعة كبيرة من العناصر الإرهابية الخطرة والتى اتخذت من الصحراء وخاصة طريق الواحات وكرا للتدريب والانطلاق منه لممارسة اعمالهم الخبيثة لاستهداف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة.





بعد عرض العملية في الاختيار.. ماذا قال إرهابي حادث الواحات عن بطولة الشهيد أحمد شوشة

يستمر مسلسل الاختيار في سرد بطولات ضباط وافراد الجيش المصري والشرطة، حيث سرد المسلسل لقطات حول حادث لواحات الإرهابي، الذى أسفر عنه استشهاد وإصابة 28 من الشرطة.





حادث الواحات في مسلسل الاختيار.. الحقيقة الكاملة من ليبيا حتى الصحراء الغربية

سرد الإرهابي المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي"، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الذي تم عرض مشاهد منه في مسلسل الاختيار الذي يحكي قصة بطولة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي. المزيد ..





إصابة ضابطين و4 مجندين و4 متهمين في انقلاب سيارة شرطة بـ البداري