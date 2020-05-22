إصابة ضابطين و4 مجندين و4 متهمين في انقلاب سيارة شرطة بـ البداري

أسفر حادث انقلاب سيارة شرطة عن إصابة ضابطين و٤ مجندين و٤ متهمين، على الطريق الزراعي بمركز البداري بمحافظة أسيوط.
كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة ووجود مصابين.
وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة"ناجح. ا.ح" 43 سنة، و"بهاء.ف.ح" 45 سنة، و "أيمن.ر.ح"40سنة، و"أحمد.م. ف"40سنة، و"علم الدين. ح.ع" 42سنة، و"شيماء. ع.ع" 28سنة، و"عمرو .م. ب"30سنة، و"صابرين. ع. ع" 21سنة، و"ادم. ع. م"، و"عمر. ع. م". وتم نقل المصابين لمستشفى البداري المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم.