إصابة ضابطين و4 مجندين و4 متهمين في انقلاب سيارة شرطة بـ البداري

إصابة ضابطين و٤ مجندين و٤ متهمين، على الطريق الزراعي بمركز البداري بمحافظة أسيوط. أسفر حادث انقلاب سيارة شرطة عنو٤ مجندين و٤ متهمين، على الطريق الزراعي بمركز البداري بمحافظة أسيوط.



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كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة ووجود مصابين.





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