صراع الأخوة على الإرث في ولي العهد .. غدا على أم بي سي

تبدأ قناة "MBC مصر" غدا عرض مسلسل "ولي العهد" في تمام السابعة مساءً، حيث تمتزج الكوميديا بالتراجيديا، المواقف الإنسانية بالصراعات والمشاكل، الحب والرومانسية بالكراهية والحقد، مع النجم حمادة هلال في الدراما المميزة "ولي العهد" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي، والذي

تتشعب أحداث مسلسل "ولي العهد"، ليطرح قضايا وموضوعات متعددة مأخوذة من الواقع، ويعالج مسألة الصراع على الإرث، حين ترجح كفة الطمع والانتهازية على العلاقة المتينة والمحبة المتبادلة بين الإخوة، وذلك في 30 حلقة تجمع نخبة من النجوم منهم حمادة هلال، ولوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي، وإدوار، ومي سليم، ويوسف فوزي، وانتصار، وهبه مجدي، ومي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، ومحمد عبد الحافظ، والقدير عبد الرحمن أبو زهرة.





يجسّد حمادة هلال مسلسل "ولي العهد"، شخصية خالد، الابن الوحيد لـ "أبو حطب" (عبد الرحمن أبو زهرة) الذي انتظر ولادته سنوات طويلة، وتزوّج من "جليلة" (لوسي) لتنجب له الولد الموعود، بعدما فقد الأمل في أن يرزق بصبي من زوجته الأولى التي أنجبت له فتاتين. وبالفعل، وضعت "جليلة" بعد فترة قصيرة من الزواج، ولي العهد خالد، وفتاتين أيضًا. يحاول الشاب أن يحفظ العهد الذي قطعه لوالده، وهو أن يقوم بالاهتمام بشقيقاته إثر وفاته. وينعكس اهتمامه المتزايد بهنّ إلى مشاكل مع زوجته "ندى" (مي سليم)، كما يحاول التصدي لأطماع عمّه الذي يسعى إلى الاستيلاء على الميراث.





يعرض مسلسل "ولي العهد" على MBC مصر، يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة 7:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 24 مايو 2020 الساعة 7:00 مساءً.