AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صراع الأخوة على الإرث في ولي العهد .. غدا على أم بي سي

السبت 23/مايو/2020 - 07:00 ص
مسلسل ولي العهد
مسلسل ولي العهد
Advertisements
محمد نبيـل

تبدأ قناة "MBC مصر" غدا عرض مسلسل "ولي العهد" في تمام السابعة مساءً، حيث تمتزج الكوميديا بالتراجيديا، المواقف الإنسانية بالصراعات والمشاكل، الحب والرومانسية بالكراهية والحقد، مع النجم حمادة هلال في الدراما المميزة "ولي العهد" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي، والذي

 

تتشعب أحداث مسلسل "ولي العهد"، ليطرح قضايا وموضوعات متعددة مأخوذة من الواقع، ويعالج مسألة الصراع على الإرث، حين ترجح كفة الطمع والانتهازية على العلاقة المتينة والمحبة المتبادلة بين الإخوة، وذلك في 30 حلقة تجمع نخبة من النجوم منهم حمادة هلال، ولوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي، وإدوار، ومي سليم، ويوسف فوزي، وانتصار، وهبه مجدي، ومي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، ومحمد عبد الحافظ، والقدير عبد الرحمن أبو زهرة.

 


يجسّد حمادة هلال مسلسل "ولي العهد"، شخصية خالد، الابن الوحيد لـ "أبو حطب" (عبد الرحمن أبو زهرة) الذي انتظر ولادته سنوات طويلة، وتزوّج من "جليلة" (لوسي) لتنجب له الولد الموعود، بعدما فقد الأمل في أن يرزق بصبي من زوجته الأولى التي أنجبت له فتاتين. وبالفعل، وضعت "جليلة" بعد فترة قصيرة من الزواج، ولي العهد خالد، وفتاتين أيضًا. يحاول الشاب أن يحفظ العهد الذي قطعه لوالده، وهو أن يقوم بالاهتمام بشقيقاته إثر وفاته. وينعكس اهتمامه المتزايد بهنّ إلى مشاكل مع زوجته "ندى" (مي سليم)، كما يحاول التصدي لأطماع عمّه الذي يسعى إلى الاستيلاء على الميراث.


يعرض مسلسل "ولي العهد" على MBC مصر، يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة 7:00 مساءًـ ويبدأ عرضه الأحد 24 مايو 2020 الساعة 7:00 مساءً.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى حجاج يطرح أغنية نصيبي وقسمتي.. شاهد

فيروس كورونا يمنع خالد سليم من طرح كليب «اللي فات مات».. شاهد

بسبب الكورونا.. خالد سليم يؤجل طرح كليب اللي فات مات

كل سنة وكل أخواتي بخير.. خالد سليم يحتفل بعيد القيامة المجيد

هي الدنيا ولازم تتعاش.. شاهد | كيف يقضي خالد سليم الحجر الصحي بمنزله

أحمد جمال يدعم طفلة تغني تحيا مصر بلغة الإشارة.. فيديو

ترشيحاتنا

مبقاش ينفع خلاص.. مخرج الاختيار تعليقا على لحظة إعدام هشام عشماوي

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

شاهد.. تعليق محمد دياب على وفاته في فرصة تانية والبرنس

شاهد.. حالة نادرة لولادة قطة بـ رأسين

بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

الخطيب يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور