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رياضة

بالفيديو كونفرانس.. الاتحاد العربي للكاراتيه يناقش الاستعداد للموسم الجديد

السبت 23/مايو/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الاتحاد العربي للكاراتيه على عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس تم خلاله تناول العديد من القضايا والاستعداد للموسم الجديد 2020.
وتم عقد الاجتماع عن بُعد بسبب تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح مختلف دول العالم.

وشهد الاجتماع حضور كل من اللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي و بشير الشريف رئيس الاتحاد البحر المتوسط  والدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي ومحمد الدهراوي نائب رئيس الاتحاد العربي.   

وتمت مناقشة إعداد الاتحاد العربي للموسم الجديد 2020 عن بُعد وتم الاستقرار على عمل دورة مدربين كاتا وكوميتيه.. بالإضافة إلى دورة حكام (كاتا وكوميتيه).

وتم الاستقرار على عمل دورة تدريبية للمرأة والإدارة الرياضية ودورة للطب الرياضي ودورة الإعداد البدني، هذا بالإضافة إلى إصدار صحيفة إلكترونية للاتحاد.
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