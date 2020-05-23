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أخبار البلد

التنمية المحلية: صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 01:15 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقي وزارة التنمية المحلية، شكاوي المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر وسائل التواصل المعتمدة من للمبادرة.


وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف في تصريحات خاصة أن الأجهزة التنفيذية  بالمحافظات  ستتابع خلال الإجازة تنفيذ الاجراءات ورصد المخالفات، حماية لارواح المواطنين.



وأشار إلي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة  تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة تنفيذ التعليمات بكل دقة.

كما سيتم التشديد علي متابعة ازالة التعديات والبناء المخالف بالمحافظات وإزالة ايه تعديات في المهد لمنع استغلال فترات الإجازة  في التعدي علي اراضي الدولة ، والبناء المخالف ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة.


 تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب  )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) وسيتم التعامل فورًا لمواجهة  أي طارئ .



 
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