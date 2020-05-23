التنمية المحلية: صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر





وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، لمنع انتشار فيروس كورونا









وأضاف في تصريحات خاصة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستتابع خلال الإجازة تنفيذ الاجراءات ورصد المخالفات، حماية لارواح المواطنين.













وأشار إلي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة تنفيذ التعليمات بكل دقة.





كما سيتم التشديد علي متابعة ازالة التعديات والبناء المخالف بالمحافظات وإزالة ايه تعديات في المهد لمنع استغلال فترات الإجازة في التعدي علي اراضي الدولة ، والبناء المخالف ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة.



